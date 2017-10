LONDON, July 31 (Reuters) - The Netherlands' Yao Jie beat Iceland's Ragna Ingolfsdottir 2-0 in a women's badminton singles Group F match on Tuesday. Results Table Yao Jie (Netherlands) beat Ragna Ingolfsdottir (Iceland) 21-12 25-23 STANDINGS P W D L F A Pts 1. Yao Jie (Netherlands) 2 2 0 0 4 0 2 2. Ragna Ingolfsdottir (Iceland) 2 1 0 1 2 2 1 3. Akvile Stapusaityte (Lithuania) 2 0 0 2 0 4 0