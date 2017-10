Olympics-Women's badminton singles last 16 results

LONDON, Aug 1 (Reuters) - Denmark's Tine Baun beat Japan's Sayaka Sato 1-0 in a women's badminton singles last 16 match on Wednesday. Results Table 4-Saina Nehwal (India) beat 14-Yao Jie (Netherlands) 21-14 21-16 1-Wang Yihan (China) beat 11-Bae Yeon-Ju (South Korea) 15-21 21-14 21-14 9-Ratchanok Intanon (Thailand) beat 6-Juliane Schenk (Germany) 21-16 21-15 7-Cheng Shao-chieh (Taiwan) beat 13-Juan Gu (Singapore) 21-18 21-10 5-Tine Baun (Denmark) beat 12-Sayaka Sato (Japan) 14-15 RET Yip Py (Hong Kong) beat 16-Pi Hongyan (France) 13-21 21-12 21-16 3-Li Xuerui (China) beat 10-Tai Tzu Ying (Taiwan) 21-16 23-21 2-Wang Xin (China) beat Adrianti Firdasari (Indonesia) 21-15 21-8