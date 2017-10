Olympics-Poland beat Japan 2-0 in the mixed Badminton doubles Group B

LONDON, July 28 (Reuters) - Poland beat Japan 2-0 at Wembley Arena in London in the Olympic mixed Badminton doubles Group B at the 2012 London Games on Saturday. Poland leads the Olympic mixed Badminton doubles group b round with 1 point. Results Table Robert Mateusiak/Nadiezda Zieba (Poland) beat Shintaro Ikeda/ Reiko Shiota (Japan) 21-18 22-20 STANDINGS P W D L F A Pts 1. Mateusiak/Zieba (Poland) 1 1 0 0 2 0 1 2. T. Ng/Gao (Canada) 0 0 0 0 0 0 0 2. Fischer Nielsen/Pedersen (Denmark) 0 0 0 0 0 0 0 4. Ikeda/Shiota (Japan) 1 0 0 1 0 2 0 SATURDAY, JULY 28 FIXTURES (GMT) Fischer Nielsen/Pedersen (Denmark) v T. Ng/Gao (Canada) (1319) London