LONDON, July 31 (Reuters) - China beat Britain 2-0 in a mixed badminton doubles Group A match on Tuesday. Results Table 1-Zhang Nan/Zhao Yunlei (China) beat Chris Adcock/Imogen Bankier (Britain) 21-13 21-14 STANDINGS P W D L F A Pts 1. Zhang N/Zhao Y L (China) 3 3 0 0 6 0 3 2. Fuchs/Michels (Germany) 3 2 0 1 4 4 2 3. A. Nikolaenko/Sorokina (Russia) 3 1 0 2 3 5 1 4. C. Adcock/Bankier (Britain) 3 0 0 3 2 6 0