Olympics-Badminton mixed doubles quarter-finals results

LONDON, Aug 1 (Reuters) - China beat Poland 2-1 in an Olympic badminton mixed doubles quarter-finals match on Wednesday. Results Table 2-Xu Chen/Ma Jin (China) beat Robert Mateusiak/Nadiezda Zieba (Poland) 19-21 21-16 23-21 4-Joachim Fischer Nielsen/Christinna Pedersen (Denmark) beat Sudket Prapakamol/Saralee Thoungthongkam (Thailand) 21-15 21-13 1-Zhang Nan/Zhao Yunlei (China) beat Thomas Laybourn/Kamilla Rytter Juhl (Denmark) 21-13 21-17 3-Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir (Indonesia) beat Michael Fuchs/Birgit Michels (Germany) 21-15 21-9