LONDON, July 31 (Reuters) - France beat Argentina 71-64 in a men's basketball Group A match on Tuesday. Results Table France 71 Argentina 64 Lithuania 72 Nigeria 53 STANDINGS P W L F A Pts 1. Argentina 2 1 1 166 150 3 2. Lithuania 2 1 1 151 155 3 3. Nigeria 2 1 1 113 128 3 4. France 2 1 1 142 162 3 5. U.S. 1 1 0 98 71 2 6. Tunisia 1 0 1 56 60 1 THURSDAY, AUGUST 2 FIXTURES (GMT) France v Lithuania (0800) Argentina v Tunisia (1330) U.S. v Nigeria (2115)