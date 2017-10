LONDON, Aug 2 (Reuters) - Spain beat Britain 79-78 in an Olympic men's basketball Group B on Thursday. Results Table Spain 79 Britain 78 Russia 75 Brazil 74 Australia 81 China 61 STANDINGS P W L F A Pts 1. Russia 3 3 0 243 203 6 2. Spain 3 3 0 258 229 6 3. Brazil 3 2 1 216 208 5 4. Australia 3 1 2 222 218 4 5. Britain 3 0 3 215 241 3 6. China 3 0 3 196 251 3 SATURDAY, AUGUST 4 FIXTURES (GMT) Russia v Spain (1015) China v Brazil (1545) Britain v Australia (1900)