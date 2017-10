LONDON, Aug 4 (Reuters) - The United States beat Lithuania 99-94 in an Olympic men's basketball Group A game on Saturday. Results Table U.S. 99 Lithuania 94 France 73 Tunisia 69 STANDINGS P W L F A Pts 1. U.S. 4 4 0 463 301 8 2. France 4 3 1 297 305 7 3. Argentina 3 2 1 258 219 5 4. Lithuania 4 1 3 319 336 5 5. Nigeria 3 1 2 186 284 4 6. Tunisia 4 0 4 257 335 4 SATURDAY, AUGUST 4 FIXTURES (GMT) Nigeria v Argentina (2115) London