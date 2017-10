LONDON, Aug 4 (Reuters) - Brazil beat China 98-59 in an Olympic men's basketball Group B game on Saturday. Results Table Brazil 98 China 59 Russia 77 Spain 74 STANDINGS P W L F A Pts 1. Russia 4 4 0 320 277 8 2. Brazil 4 3 1 314 267 7 3. Spain 4 3 1 332 306 7 4. Australia 3 1 2 222 218 4 5. China 4 0 4 255 349 4 6. Britain 3 0 3 215 241 3 SATURDAY, AUGUST 4 FIXTURES (GMT) Britain v Australia (1900) London