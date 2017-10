LONDON, Aug 6 (Reuters) - The United States beat Argentina 126-97 in an Olympic men's basketball Group A match on Monday. The United States, France, Argentina and Lithuania will go through to the next round. Results Table U.S. 126 Argentina 97 France 79 Nigeria 73 Lithuania 76 Tunisia 63 STANDINGS P W L F A Pts 1. U.S. 5 5 0 589 398 10 2. France 5 4 1 376 378 9 3. Argentina 5 3 2 448 424 8 4. Lithuania 5 2 3 395 399 7 5. Nigeria 5 1 4 338 456 6 6. Tunisia 5 0 5 320 411 5