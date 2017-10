LONDON, Aug 6 (Reuters) - Brazil beat Britain 78-66 in an Olympic women's basketball Group B game on Sunday. Results Table Britain 66 Brazil 78 Canada 63 Australia 72 France 65 Russia 54 STANDINGS P W L F A Pts 1. France 5 5 0 356 319 10 2. Australia 5 4 1 353 322 9 3. Russia 5 3 2 314 308 8 4. Canada 5 2 3 328 332 7 5. Brazil 5 1 4 329 354 6 6. Britain 5 0 5 327 372 5