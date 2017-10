LONDON, July 30 (Reuters) - The United States beat Angola 90-38 in a women's basketball Group A match. Results Table United States 90 Angola 38 Turkey 61 Czech Republic 57 China 83 Croatia 58 STANDINGS P W L F A Pts 1. U.S. 2 2 0 171 94 4 2. China 2 2 0 149 115 4 3. Turkey 2 2 0 133 107 4 4. Czech Republic 2 0 2 114 127 2 5. Croatia 2 0 2 114 164 2 6. Angola 2 0 2 88 162 2