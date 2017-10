LONDON, Aug 1 (Reuters) - Russia beat Britain 67-61 in an Olympic women's basketball Group B game on Wednesday. Results Table Britain 61 Russia 67 Australia 67 Brazil 61 Canada 60 France 64 STANDINGS P W L F A Pts 1. France 3 3 0 211 188 6 2. Russia 3 3 0 194 173 6 3. Australia 3 2 1 211 193 5 4. Canada 3 1 2 186 187 4 5. Britain 3 0 3 184 214 3 6. Brazil 3 0 3 178 209 3 FRIDAY, AUG. 3 FIXTURES (GMT) Russia v Australia (1015) Brazil v Canada (1330) France v Britain (1900)