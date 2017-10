LONDON, Aug 3 (Reuters) - France beat Britain 80-77 in an Olympic women's basketball Group B match on Friday. Results Table France 80 Britain 77 OT Canada 79 Brazil 73 Australia 70 Russia 66 STANDINGS P W L F A Pts 1. France 4 4 0 291 265 8 2. Australia 4 3 1 281 259 7 3. Russia 4 3 1 260 243 7 4. Canada 4 2 2 265 260 6 5. Britain 4 0 4 261 294 4 6. Brazil 4 0 4 251 288 4 SUNDAY, AUGUST 5 FIXTURES (GMT) France v Russia (0800) Canada v Australia (1330) Britain v Brazil (2115)