Olympics-Men's boxing light flyweight last 32 results

LONDON, July 31 (Reuters) - Ecuador's Carlos Quipo beat Spain's Jose Kelvin de la Nieve 14-11 in a men's boxing light flyweight last 32 bout on Tuesday. Results Table Carlos Quipo (Ecuador) beat Jose Kelvin de la Nieve (Spain) 14-11 Ferhat Pehlivan (Turkey) beat Carlos Suarez (Trinidad and Tobago) 16-6 Jantonio Ortiz (Puerto Rico) beat Sulemanu Tetteh (Ghana) 20-6 Devendro Laishram (India) beat Bayron Molina Figueroa (Honduras) 0-0 RSC Thomas Essomba (Cameroon) beat Abdelali Daraa (Morocco) 13-10 Birzhan Zhakypov (Kazakhstan) beat Jeremy Beccu (France) 18-17 Mark Barriga (Philippines) beat Manuel Cappai (Italy) 17-7 Yosbany Veitia Soto (Cuba) beat Billy Ward (Australia) 26-4