LONDON, Aug 4 (Reuters) - Ireland's Paddy Barnes beat Cameroon's Thomas Essomba 15-10 in the Olympic men's boxing light flyweight last 16 bout on Saturday. Results Table Paddy Barnes (Ireland) beat Thomas Essomba (Cameroon) 15-10 Birzhan Zhakypov (Kazakhstan) beat Mark Anthony Barriga (Philippines) 17-16 Zou Shiming (China) beat Yosbany Veitia Soto (Cuba) 14-11