Olympics-Men's boxing light flyweight last 16 results

LONDON, Aug 4 (Reuters) - Turkey's Ferhat Pehlivan beat Egypt's Ramy El-Awadi 20-6 in the Olympic men's boxing light flyweight last 16 on Saturday. Results Table Ferhat Pehlivan (Turkey) beat Ramy El-Awadi (Egypt) 20-6 David Ayrapetyan (Russia) beat Antonio Ortiz (Puerto Rico) 15-13 Devendro Laishram (India) beat Serdamba Purevdorj (Mongolia) 16-11 Paddy Barnes (Ireland) beat Thomas Essomba (Cameroon) 15-10 Birzhan Zhakypov (Kazakhstan) beat Mark Anthony Barriga (Philippines) 17-16 Zou Shiming (China) beat Yosvani Veitia Soto (Cuba) 14-11