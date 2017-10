Olympics-Men's boxing flyweight last 16 results

LONDON, Aug 3 (Reuters) - Ireland's Michael Conlon beat Ghana's Akueteh Micah 19-8 in an Olympic men's boxing flyweight last 16 bout on Friday. Results Table Michael Conlon (Ireland) beat Akueteh Micah (Ghana) 19-8 Nordine Oubaali (France) beat Rau'Shee Warren (U.S.) 19-18 Tugstsogt Nyambayar (Mongolia) beat Vincenzo Picardi (Italy) 17-16 Jasurbek Latipov (Uzbekistan) beat Hesham Yehia Mahmoud Abdelaal (Egypt) 21-11 Jeyvier Cintron Ocasio (Puerto Rico) beat Juliao Henriques Neto (Brazil) 18-13 Misha Aloian (Russia) beat Samir Brahimi (Algeria) 14-9