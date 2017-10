LONDON, Aug 7 (Reuters) - Ireland's Michael Conlan beat France's Nordine Oubaali 22-18 in an Olympic men's boxing flyweight quarter-finals bout on Tuesday. Results Table Michael Conlan (Ireland) beat Nordine Oubaali (France) 22-18 Tugstsogt Nyambayar (Mongolia) beat Jasurbek Latipov (Uzbekistan) 15-10 Misha Aloian (Russia) beat Jeyvier Cintron Ocasio (Puerto Rico) 23-13