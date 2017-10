Olympics-Men's Boxing bantamweight last 32 match 15 results

LONDON, July 28 (Reuters) - Japan's Satoshi Shimizu beat Ghana's Isaac Dogboe 10-9 in the Olympic men's Boxing bantamweight last 32 at the 2012 London Games on Saturday. Shimizu won at ExCeL in London to reach the next round. Results Table Satoshi Shimizu (Japan) beat Isaac Dogboe (Ghana) 10-9 William Encarnacion (Dominican Republic) beat Lemboumba Romeo (Gabon) 15-6 Mohamed Ouadahi (Algeria) beat Merab Turkadze (Georgia) 0-0 Detelin Dalakliev (Bulgaria) beat Ayabonga Sonjica (South Africa) 15-6 Ibrahim Balla (Australia) beat Aboubaker Seddik Lbida (Morocco) 16-16 Vittorio Parrinello (Italy) beat Jonas Matheus (Namibia) 18-7 Oscar Valdez (Mexico) beat Shiva Thapa (India) 14-9 Kanat Abutalipov (Kazakhstan) beat Wessam Slamana (Syria) 15-7 John Joe Nevin (Ireland) beat Dennis Ceylan (Denmark) 21-6 Robenilson Vieira de Jesus (Brazil) beat Orzubek Shayimov (Uzbekistan) 13-7 Sergey Vodopiyanov (Russia) beat Alberto Melian (Argentina) 12-5 Joseph Diaz Jr. (U.S.) beat Pavlo Ishchenko (Ukraine) 19-9 (Editing by Paul Simao)