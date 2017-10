Olympics-Men's boxing bantamweight last 16 results

LONDON, Aug 1 (Reuters) - Algeria's Mohamed Ouadahi beat the Dominican Republic's William Encarnacion 16-10 in an Olympic men's boxing bantamweight last 16 bout on Wednesday. Results Table Mohamed Ouadahi (Algeria) beat William Encarnacion (Dominican Republic) 16-10 Detelin Dalakliev (Bulgaria) beat Ibrahim Balla (Australia) 14-10 Luke Campbell (Britain) beat Vittorio Parrinello (Italy) 11-9 Oscar Valdez (Mexico) beat Anvar Yunusov (Tajikistan) 13-7 John Joe Nevin (Ireland) beat Kanat Abutalipov (Kazakhstan) 15-10 Robenilson Vieira de Jesus (Brazil) beat Sergey Vodopiyanov (Russia) 13-11 Lazaro Alvarez (Cuba) beat Joseph Diaz Jr. (U.S.) 21-15