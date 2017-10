LONDON, Aug 2 (Reuters) - Kazakhstan's Gani Zhaylauov beat India's Jai Bhagwan 16-8 in an Olympic men's boxing lightweight last 16 bout on Thursday. Results Table Gani Zhaylauov (Kazakhstan) beat Jai Bhagwan (India) 16-8 Felix Verdejo (Puerto Rico) beat Ahmed Mejri (Tunisia) 16-7 Vasyl Lomachenko (Ukraine) beat Wellington Arias (Dominican Republic) 15-3