LONDON, July 31 (Reuters) - Kazakhstan's Daniyar Yeleussinov beat Jamel Herring of the United States 19-9 in a men's boxing light welterweight last 32 bout on Tuesday. Results Table Daniyar Yeleussinov (Kazakhstan) beat Jamel Herring (U.S.) 19-9 Yakup Sener (Turkey) beat Serge Ambomo (Cameroon) 19-10 Uktamjon Rahmonov (Uzbekistan) beat Anderson Rojas (Ecuador) 16-10 Roniel Iglesias (Cuba) beat Cesar Villarraga (Colombia) 20-9