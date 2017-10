Olympics-Men's boxing light welterweight last 32 results

LONDON, July 31 (Reuters) - Australia's Jeffrey Horn beat Zambia's Gilbert Chombe 19-5 in a men's boxing light welterweight last 32 bout on Tuesday. Results Table Jeffrey Horn (Australia) beat Gilbert Chombe (Zambia) 19-5 Munkh-Erdene Uranchimeg (Mongolia) beat Zdenek Chladek (Czech Republic) 20-12 Richardo Colin (Mauritius) beat Abdelhak Aatanari (Morocco) 16-10 Manoj Kumar (India) beat Serdar Hudayberdiyev (Turkmenistan) 13-7 Gyula Kate (Hungary) beat Eslam Mohamed (Egypt) 16-10 Mehdi Toloutibandpi (Iran) beat Jonathan Alonso (Spain) 16-12 Daniyar Yeleussinov (Kazakhstan) beat Jamel Herring (U.S.) 19-9 Yakup Sener (Turkey) beat Serge Ambomo (Cameroon) 19-10 Uktamjon Rahmonov (Uzbekistan) beat Anderson Rojas (Ecuador) 16-10 Rosniel Iglesias (Cuba) beat Cesar Villarraga (Colombia) 20-9