Olympics-Men's boxing light welterweight last 16 - results

LONDON, Aug 4 (Reuters) - Mongolia's Munkh-Erdene Uranchimeg beat Mauritius' Richarno Colin 15-12 in an Olympic men's boxing light welterweight last 16 match on Saturday. Results Table Munkh-Erdene Uranchimeg (Mongolia) beat Richarno Colin (Mauritius) 15-12 Thomas Stalker (Britain) beat Manoj Kumar (India) 20-16 Vincenzo Mangiacapre (Italy) beat Gyula Kate (Hungary) 20-14 Daniyar Yeleussinov (Kazakhstan) beat Mehdi Toloutibandpi (Iran) 19-10 Uktamjon Rahmonov (Uzbekistan) beat Yakup Sener (Turkey) 16-8 Rosniel Iglesias Sotolongo (Cuba) beat Everton Lopes (Brazil) 18-15