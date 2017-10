LONDON, Aug 3 (Reuters) - Britain's Freddie Evans beat Lithuania's Egidijus Kavaliauskas 11-7 in the Olympic men's boxing welterweight last 16 at the 2012 London Games on Friday. Evans won at ExCeL in London to reach the next round. Results Table Fred Evans (Britain) beat Egidijus Kavaliauskas (Lithuania) 11-7 Custio Clayton (Canada) beat Cameron Hammond (Australia) 14-11 Alexis Vastine (France) beat Tuvshinbat Byamba (Mongolia) 13-12 Taras Shelestyuk (Ukraine) beat Vasilii Belous (Moldova) 15-7