Olympics-Men's boxing welterweight last 16 results

LONDON, Aug 3 (Reuters) - Venezuela's Gabriel Maestre beat South Africa's Siphiwe Lusizi 18-13 in an Olympic men's boxing welterweight last 16 bout on Friday. Results Table Gabriel Maestre (Venezuela) beat Siphiwe Lusizi (South Africa) 18-13 Andrey Zamkovoy (Russia) beat Adam Nolan (Ireland) 18-9 Krishan Vikas (India) beat Errol Spence (U.S.) 13-11 Fred Evans (Britain) beat Egidijus Kavaliauskas (Lithuania) 11-7 Custio Clayton (Canada) beat Cameron Hammond (Australia) 14-11 Alexis Vastine (France) beat Tuvshinbat Byamba (Mongolia) 13-12 Taras Shelestyuk (Ukraine) beat Vasilii Belous (Moldova) 15-7