Olympics-Men's boxing middleweight last 32 match results

LONDON, July 28 (Reuters) - Algeria's Rahou Abdelmalek beat Australia's Jesse Ross 13-11 in the Olympic men's boxing middleweight last 32 at the 2012 London Games on Saturday. Abdelmalek won at ExCeL in London to reach the next round. Results Table Abdelmalek Rahou (Algeria) beat Jesse Ross (Australia) 13-11 Aleksandar Drenovak (Serbia) beat Marlo Delgado Suarez (Ecuador) 13-12 Adem Kilicci (Turkey) beat Nursahat Pazziyev (Turkmenistan) 14-7 Vijender Singh (India) beat Danabek Suzhanov (Kazakhstan) 14-10 Terrell Gausha (U.S.) beat Andranik Hakobyan (Armenia) 0-0 Abbos Atoev (Uzbekistan) beat Badr-Eddine Haddioui (Morocco) 11-9 Soltan Migitinov (Azerbaijan) beat Mohamed Hikal (Egypt) 20-12 Zoltan Harcsa (Hungary) beat Jose Espinosa (Venezuela) 16-13 Mujandjae Kasuto (Namibia) beat Sobirdzhon Nazarov (Tajikistan) 11-8 Stefan Hartel (Germany) beat Enrique Collazo (Puerto Rico) 18-10 Darren O'Neill (Ireland) beat Muideen Akanji (Nigeria) 15-6 Anthony Ogogo (Britain) beat Junior Castillo (Dominican Republic) 13-6