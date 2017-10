Olympics-Men's boxing middleweight last 16 results

LONDON, Aug 2 (Reuters) - India's Vijender Kumar beat Terell Gausha of the United States 16-15 in an Olympic men's boxing middleweight last 16 bout on Thursday. Results Table Vijender Kumar (India) beat Terell Gausha (U.S.) 16-15 Abbos Atoev (Uzbekistan) beat Bogdan Juratoni (Romania) 12-10 Esquiva Falcao (Brazil) beat Soltan Migitinov (Azerbaijan) 24-11 Zoltan Harcsa (Hungary) beat Mujandjae Kasuto (Namibia) 16-7 Stefan Haertel (Germany) beat Darren O'Neill (Ireland) 19-12 Anthony Ogogo (Britain) beat Ievgen Khytrov (Ukraine) 18-18