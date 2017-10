LONDON, July 30 (Reuters) - Australia's Damian Hooper beat the United States' Marcus Browne 13-11 in the men's boxing light heavyweight last 32. Results Table Damian Hooper (Australia) beat Marcus Browne (U.S.) 13-11 Yahia Elmekacheri (Tunisia) beat Jakhon Qurbanov (Tajikistan) 16-8 Fanlong Meng (China) beat Ahmed Barki (Morocco) 17-8 Yamaguchi Falcao (Brazil) beat Sumit Sangwan (India) 15-14 Ihab Al Matbouli (Jordan) beat Lawal Lukmon (Nigeria) 19-7