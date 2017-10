Olympics-Men's boxing light heavyweight last 16 - results

LONDON, Aug 4 (Reuters) - Iran's Ehsan Rouzbahani beat Turkey's Bahram Muzaffer 18-12 in an Olympic men's boxing light heavyweight last 16 match on Sunday. Results Table Ehsan Rouzbahani (Iran) beat Bahram Muzaffer (Turkey) 18-12 Adilbek Niyazymbetov (Kazakhstan) beat Carlos Gongora (Ecuador) 13-5 Egor Mekhontsev (Russia) beat Damien Hooper (Australia) 19-11 Elshod Rasulov (Uzbekistan) beat Yahia Elmekacheri (Tunisia) 13-6 Yamaguchi Falcao (Brazil) beat Meng Fanlong (China) 17-17 Julio Cesar de la Cruz (Cuba) beat Ihab Al Matbouli (Jordan) 25-8