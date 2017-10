LONDON, Aug 5 (Reuters) - Italy's Clemente Russo beat Cuba's Jose Larduet Gomez 12-10 in the Olympic men's boxing heavyweight quarter-finals on Sunday. Results Table Clemente Russo (Italy) beat Jose Larduet Gomez (Cuba) 12-10 Teymur Mammadov (Azerbaijan) beat Siarhei Karneyeu (Belarus) 19-19 Tervel Pulev (Bulgaria) beat Yamil Peralta (Argentina) 13-10 Oleksandr Usyk (Ukraine) beat Artur Beterbiev (Russia) 17-13