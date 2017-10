LONDON, Aug 1 (Reuters) - Cuba's Jose Larduet Gomez beat Iran's Ali Mazaheri in an Olympic men's boxing heavyweight last 16 bout on Wednesday. Results Table Jose Larduet Gomez (Cuba) beat Ali Mazaheri (Iran) 0-0 DSQ Teymur Mammadov (Azerbaijan) beat Jai Tapu Opetaia (Australia) 12-11 Yamil Jara Peralta (Argentina) beat Chouaib Boloudinats (Algeria) 13-5 Tervel Pulev (Bulgaria) beat Wang Xuanxuan (China) 10-7 Artur Beterbiev (Russia) beat Michael Hunter (U.S.) 10-10