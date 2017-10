Olympics-Men's boxing super heavyweight last 16 results

LONDON, Aug 1 (Reuters) - Canada's Simon Kean beat France's Tony Yoka in an Olympic men's boxing super heavyweight last 16 bout on Wednesday. Results Table Simon Kean (Canada) beat Tony Yoka (France) 16-16 Ivan Dychko (Kazakhstan) beat Erik Pfeifer (Germany) 14-4 Roberto Cammarelle (Italy) beat Ytalo Perea Castillo (Ecuador) 18-10 Mohamed Arjaoui (Morocco) beat Blaise Yepmou Mendouo (Cameroon) 15-6 Magomed Omarov (Russia) beat Dominic Breazeale (U.S.) 19-8 Magomedrasul Medzhidov (Azerbaijan) beat Meji Mwamba (Democratic Republic of the Congo) 0-0 RSC