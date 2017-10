LONDON, Aug 6 (Reuters) - Kazakhstan's Ivan Dychko beat Canada's Simon Kean 20-6 in an Olympic men's boxing super heavyweight quarter-final bout on Monday. Results Table Ivan Dychko (Kazakhstan) beat Simon Kean (Canada) 20-6 Roberto Cammarelle (Italy) beat Mohamed Arjaoui (Morocco) 12-11 Magomedrasul Medzhidov (Azerbaijan) beat Magomed Omarov (Russia) 17-14