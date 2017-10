LONDON, Aug 5 (Reuters) - India's Chungneijang Mery Hmangte beat Poland's Karolina Michalczuk 19-14 in an Olympic women's boxing flyweight last 16 bout on Sunday. Results Table Chungneijang Mery Hmangte (India) beat Karolina Michalczuk (Poland) 19-14 Karlha Magliocco (Venezuela) beat Erica Matos (Brazil) 15-14 Elena Savelyeva (Russia) beat Kim Hye Song (North Korea) 12-9