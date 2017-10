LONDON, Aug 5 (Reuters) - Brazil's Adriana Araujo beat Kazakhstan's Saida Khassenova 16-14 in an Olympic women's boxing lightweight last 16 bout on Sunday. Results Table Adriana Araujo (Brazil) beat Saida Khassenova (Kazakhstan) 16-14 Dong Cheng (China) beat Mihaela Lacatus (Romania) 10-5 Natasha Jonas (Britain) beat Quanitta Underwood (U.S.) 21-13