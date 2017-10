LONDON, Aug 5 (Reuters) - Nigeria's Edith Ogoke beat Azerbaijan's Elena Vystropova 14-12 in an Olympic women's boxing middleweight last 16 bout on Sunday. Results Table Edith Ogoke (Nigeria) beat Elena Vystropova (Azerbaijan) 14-12 Li Jinzi (China) beat Roseli Feitosa (Brazil) 19-14 Anna Laurell (Sweden) beat Naomi-Lee Fischer-Rasmussen (Australia) 24-17 Marina Volnova (Kazakhstan) beat Elizabeth Andiego (Kenya) 20-11