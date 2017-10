LONDON, Aug 6 (Reuters) - China's Li Jinzi beat Canada's Mary Spencer 17-14 in the Olympic women's boxing middleweight quarter-finals on Monday. RESULTS TABLE Li Jinzi (China) beat Mary Spencer (Canada) 17-14 Claressa Shields (U.S.) beat Anna Laurell (Sweden) 18-14 Marina Volnova (Kazakhstan) beat Savannah Marshall (Britain) 16-12