Olympics-Men's canoe sprint C1 1000m semi-finals - results

LONDON, Aug 6 (Reuters) - Men's canoe sprint canoe single 1000m semi-finals results. The top qualifiers were France's Mathieu Goubel with 3:51.811, Germany's Sebastian Brendel with 3:52.122 and Canada's Mark Oldershaw with 3:52.197. Results Table Semifinal 2 1. Mathieu Goubel (France) 3 minutes 51.811 seconds Q 2. Mark Oldershaw (Canada) 3:52.197 Q 3. Ilia Shtokalov (Russia) 3:53.305 Q 4. Aliaksandr Zhukouski (Belarus) 3:54.002 Q 5. Jose Cristobal (Mexico) 3:54.590 6. Iosif Chirila (Romania) 4:07.794 7. Ndiate Gueye (Senegal) 4:37.171 8. Richard Jefferies (Britain) 4:49.874 Semifinal 1 1. Sebastian Brendel (Germany) 3:52.122 Q 2. Attila Vajda (Hungary) 3:52.365 Q 3. David Cal Figueroa (Spain) 3:52.767 Q 4. Vadim Menkov (Uzbekistan) 3:53.257 Q 5. Piotr Kuleta (Poland) 3:53.802 6. Jake Donaghey (Australia) 4:26.202 7. Fortunato Pacavira (Angola) 4:43.027 8. Alexandr Dyadchuk (Kazakhstan) 4:56.724 Qualified for Next Round 1. Mathieu Goubel (France) 3 minutes 51.811 seconds 2. Sebastian Brendel (Germany) 3:52.122 3. Mark Oldershaw (Canada) 3:52.197 4. Attila Vajda (Hungary) 3:52.365 5. David Cal Figueroa (Spain) 3:52.767 6. Ilia Shtokalov (Russia) 3:53.305 7. Vadim Menkov (Uzbekistan) 3:53.257 8. Aliaksandr Zhukouski (Belarus) 3:54.002