Olympics-Men's canoe sprint c1 1000m heats - results

LONDON, Aug 6 (Reuters) - Men's canoe sprint c1 1000m heats results. The top qualifiers were Spain's David Cal Figueroa with 3 minutes 54.590 seconds, France's Mathieu Goubel with 3:58.122 and Romania's Iosif Chirila with 4:05.863. Results Table Heat 3 1. Iosif Chirila (Romania) 4 minutes 5.863 seconds Q 2. Vadim Menkov (Uzbekistan) 4:05.895 Q 3. Aliaksandr Zhukouski (Belarus) 4:06.190 Q 4. Alexandr Dyadchuk (Kazakhstan) 4:44.175 Q 5. Richard Jefferies (Britain) 4:48.511 Q Heat 2 1. David Cal Figueroa (Spain) 3:54.590 Q 2. Mark Oldershaw (Canada) 3:55.211 Q 3. Sebastian Brendel (Germany) 3:56.469 Q 4. Jose Cristobal (Mexico) 3:58.673 Q 5. Piotr Kuleta (Poland) 4:04.889 Q 6. Fortunato Pacavira (Angola) 4:39.723 Q Heat 1 1. Mathieu Goubel (France) 3:58.122 Q 2. Attila Vajda (Hungary) 3:59.853 Q 3. Ilia Shtokalov (Russia) 4:04.109 Q 4. Jake Donaghey (Australia) 4:21.928 Q 5. Ndiate Gueye (Senegal) 4:33.884 Q 6. Rudolph Williams (Samoa) 4:54.211 Qualified for Next Round 1. David Cal Figueroa (Spain) 3 minutes 54.590 seconds 2. Mathieu Goubel (France) 3:58.122 3. Iosif Chirila (Romania) 4:05.863 4. Mark Oldershaw (Canada) 3:55.211 5. Attila Vajda (Hungary) 3:59.853 6. Vadim Menkov (Uzbekistan) 4:05.895 7. Sebastian Brendel (Germany) 3:56.469 8. Ilia Shtokalov (Russia) 4:04.109 9. Aliaksandr Zhukouski (Belarus) 4:06.190 10. Jose Cristobal (Mexico) 3:58.673 11. Jake Donaghey (Australia) 4:21.928 12. Alexandr Dyadchuk (Kazakhstan) 4:44.175 13. Piotr Kuleta (Poland) 4:04.889 14. Ndiate Gueye (Senegal) 4:33.884 15. Richard Jefferies (Britain) 4:48.511 16. Fortunato Pacavira (Angola) 4:39.723