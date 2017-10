Olympics-Men's canoe sprint C1 200m heats - results

LONDON, Aug 10 (Reuters) - Men's canoe sprint C1 200m heats results. The top qualifiers were Spain's Alfonso Benavidez Lopez de Ayala with 40.993, Ukraine's Iurii Cheban with 41.036 and France's Mathieu Goubel with 41.248. Results Table: Heat 4 1. Iurii Cheban (Ukraine) 41.036 seconds Q 2. Jevgenij Shuklin (Lithuania) 41.288 Q 3. Alexandr Dyadchuk (Kazakhstan) 43.204 Q 4. Khaled Houcine (Tunisia) 44.395 Q 5. Attila Vajda (Hungary) 44.761 Q 6. Ndiatte Gueye (Senegal) 51.708 Q Heat 3 1. Alfonso Benavidez Lopez de Ayala (Spain) 40.993 Q 2. Dzianis Harazha (Belarus) 41.290 Q 3. Li Qiang (China) 42.004 Q 4. Vadim Menkov (Uzbekistan) 42.171 Q 5. Lubomir Hagara (Slovakia) 43.507 Q 6. Rudolph Williams (Samoa) 51.483 Q Heat 2 1. Ivan Shtyl' (Russia) 41.378 Q 2. Sebastian Brendel (Germany) 41.511 Q 3. Richard Jefferies (Britain) 42.516 Q 4. Jose Cristobal (Mexico) 44.459 Q 5. Piotr Kuleta (Poland) 44.645 Q 6. Nelson Henriques (Angola) 55.268 Q Heat 1 1. Mathieu Goubel (France) 41.248 Q 2. Andrzej Jezierski (Ireland) 41.404 Q 3. Naoya Sakamoto (Japan) 41.528 Q 4. Jason Mccoombs (Canada) 41.742 Q 5. Ronilson Oliveira (Brazil) 42.216 Q 6. Sebastian Marczak (Australia) 42.845 Q 7. Valentin Demyanenko (Azerbaijan) 44.194 Qualified for Next Round 1. Alfonso Benavidez Lopez de Ayala (Spain) 40.993 seconds 2. Iurii Cheban (Ukraine) 41.036 3. Mathieu Goubel (France) 41.248 4. Ivan Shtyl' (Russia) 41.378 5. Jevgenij Shuklin (Lithuania) 41.288 6. Dzianis Harazha (Belarus) 41.290 7. Andrzej Jezierski (Ireland) 41.404 8. Sebastian Brendel (Germany) 41.511 9. Naoya Sakamoto (Japan) 41.528 10. Li Qiang (China) 42.004 11. Richard Jefferies (Britain) 42.516 12. Alexandr Dyadchuk (Kazakhstan) 43.204 13. Jason Mccoombs (Canada) 41.742 14. Vadim Menkov (Uzbekistan) 42.171 15. Khaled Houcine (Tunisia) 44.395 16. Jose Cristobal (Mexico) 44.459 17. Ronilson Oliveira (Brazil) 42.216 18. Lubomir Hagara (Slovakia) 43.507 19. Piotr Kuleta (Poland) 44.645 20. Attila Vajda (Hungary) 44.761 21. Sebastian Marczak (Australia) 42.845 22. Rudolph Williams (Samoa) 51.483 23. Ndiatte Gueye (Senegal) 51.708 24. Nelson Henriques (Angola) 55.268