Olympics-Men's canoe sprint K1 1000m semi-finals - results

LONDON, Aug 6 (Reuters) - Men's canoe sprint kayak single 1000m semi-finals results. The top qualifiers were Canada's Adam Van Koeverden with 3:28.209, Germany's Max Hoff with 3:29.294 and Norway's Eirik Veras Larsen with 3:29.547. Results Table Semifinal 2 1. Max Hoff (Germany) 3 minutes 29.294 seconds Q 2. Aleh Yurenia (Belarus) 3:29.825 Q 3. Anders Gustafsson (Sweden) 3:31.149 Q 4. Francisco Cubelos Sanchez (Spain) 3:31.833 Q 5. Jorge Antonio Garcia (Cuba) 3:31.937 6. Murray Stewart (Australia) 3:32.975 7. Marko Tomicevic (Serbia) 3:43.589 8. Mohamed Ali Mrabet (Tunisia) 3:44.545 Semifinal 1 1. Adam van Koeverden (Canada) 3:28.209 Q 2. Eirik Veras Larsen (Norway) 3:29.547 Q 3. Rene Poulsen (Denmark) 3:30.247 Q 4. Tim Brabants (Britain) 3:30.769 Q 5. Miroslav Kirchev (Bulgaria) 3:30.818 6. Ben Fouhy (New Zealand) 3:32.572 7. Zhou Yubo (China) 3:36.163 8. Cyrille Carre (France) 3:38.981 Qualified for Next Round 1. Adam Van Koeverden (Canada) 3 minutes 28.209 seconds 2. Max Hoff (Germany) 3:29.294 3. Eirik Veras Larsen (Norway) 3:29.547 4. Aleh Yurenia (Belarus) 3:29.825 5. Rene Poulsen (Denmark) 3:30.247 6. Anders Gustafsson (Sweden) 3:31.149 7. Tim Brabants (Britain) 3:30.769 8. Francisco Cubelos Sanchez (Spain) 3:31.833