Olympics-Men's canoe sprint K4 1000m semi-finals - results

LONDON, Aug 7 (Reuters) - Men's canoe sprint kayak four 1000m semi-finals results. The top qualifiers were Australia with 2:52.505, Germany with 2:53.575, Czech Republic with 2:53.984, Russia with 2:54.303, Romania with 2:55.027 and Denmark with 2:56.003. Results Table 1. Australia Tate Smith/David Smith/Murray Stewart/Jacob Clear 2 minutes 52.505 seconds Q 2. Germany Marcus Gross/Norman Broeckl/Tim Wieskoetter/Max Hoff 2:53.575 Q 3. Czech Republic Daniel Havel/Lukas Trefil/Josef Dostal/Jan Sterba 2:53.984 Q 4. Russia Ilya Medvedev/Anton Vasilev/Anton Ryahov/Oleg Zhestkov 2:54.303 Q 5. Romania Traian Neagu/Toni Ioneticu/Vasile Stefan/Petrus Gavrila 2:55.027 Q 6. Denmark Kim Wraae Knudsen/Rene Poulsen/Emil Staer/Kasper Bleibach 2:56.003 Q 7. Serbia Milenko Zoric/Ervin Holpert/Aleksandar Aleksic/Dejan Terzic 2:56.346 8. China Zhang Hongpeng/Zhou Peng/Shen Jie/Huang Zhipeng 3:00.315