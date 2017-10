Olympics-Men's canoe sprint K1 200m semi-final results

LONDON, Aug 10 (Reuters) - Men's canoe sprint Kayak Single (K1) 200m semi-final results. The top qualifiers were Canada's Mark De Jonge with 35.595, Britain's Ed McKeever with 35.619 and Spain's Saul Craviotto Rivero with 35.597. Results Table Semifinal 2 1. Ed McKeever (Britain) 35.619 seconds Q 2. Maxime Beaumont (France) 35.814 Q 3. Miklos Dudas (Hungary) 35.993 Q 4. Ronald Rauhe (Germany) 36.183 Q 5. Egidijus Balciunas (Lithuania) 36.495 6. Piotr Siemionowski (Poland) 36.507 7. Maxime Richard (Belgium) 37.029 8. Tim Hornsby (U.S.) 37.660 Semifinal 1 1. Mark de Jonge (Canada) 35.595 Q 2. Saul Craviotto Rivero (Spain) 35.597 Q 3. Marko Novakovic (Serbia) 36.293 Q 4. Evgeny Salakhov (Russia) 36.312 Q 5. Kasper Bleibach (Denmark) 36.667 6. Cesar De Cesare (Ecuador) 36.975 7. Momotaro Matsushita (Japan) 37.201 8. Zhou Yubo (China) 39.042 Qualified for Next Round 1. Mark De Jonge (Canada) 35.595 seconds 2. Ed McKeever (Britain) 35.619 3. Saul Craviotto Rivero (Spain) 35.597 4. Maxime Beaumont (France) 35.814 5. Miklos Dudas (Hungary) 35.993 6. Marko Novakovic (Serbia) 36.293 7. Ronald Rauhe (Germany) 36.183 8. Evgeny Salakhov (Russia) 36.312