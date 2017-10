Olympics-Men's canoe sprint K1 200m heats - results

LONDON, Aug 10 (Reuters) - Men's canoe sprint K1 200m heats results. The top qualifiers were Britain's Ed McKeever with 35.087 seconds, Canada's Mark De Jonge with 35.396 and Spain's Saul Craviotto Rivero with 35.552. Results Table Heat 3 1. Saul Craviotto Rivero (Spain) 35.552 seconds Q 2. Maxime Beaumont (France) 35.571 Q 3. Kasper Bleibach (Denmark) 36.610 Q 4. Ronald Rauhe (Germany) 36.817 Q 5. Zhou Yubo (China) 38.316 Q 6. Joshua Utanga (Cook Islands) 38.966 Heat 2 1. Ed McKeever (Britain) 35.087 Q 2. Marko Novakovic (Serbia) 35.212 Q 3. Miklos Dudas (Hungary) 35.323 Q 4. Evgeny Salakhov (Russia) 35.652 Q 5. Maxime Richard (Belgium) 36.125 Q 6. Tim Hornsby (U.S.) 36.560 Q 7. Mostafa Mansour (Egypt) 40.507 Heat 1 1. Mark De Jonge (Canada) 35.396 Q 2. Piotr Siemionowski (Poland) 35.990 Q 3. Momotaro Matsushita (Japan) 36.096 Q 4. Egidijus Balciunas (Lithuania) 36.173 Q 5. Cesar De Cesare (Ecuador) 36.181 Q 6. Murray Stewart (Australia) 37.202 7. Mohamed Ali Mrabet (Tunisia) 38.291 Qualified for Next Round 1. Ed McKeever (Britain) 35.087 seconds 2. Mark De Jonge (Canada) 35.396 3. Saul Craviotto Rivero (Spain) 35.552 4. Marko Novakovic (Serbia) 35.212 5. Maxime Beaumont (France) 35.571 6. Piotr Siemionowski (Poland) 35.990 7. Miklos Dudas (Hungary) 35.323 8. Momotaro Matsushita (Japan) 36.096 9. Kasper Bleibach (Denmark) 36.610 10. Evgeny Salakhov (Russia) 35.652 11. Egidijus Balciunas (Lithuania) 36.173 12. Ronald Rauhe (Germany) 36.817 13. Maxime Richard (Belgium) 36.125 14. Cesar De Cesare (Ecuador) 36.181 15. Zhou Yubo (China) 38.316 16. Tim Hornsby (U.S.) 36.560