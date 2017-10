Olympics-Women's canoe sprint K1 500m semi-final results

LONDON, Aug 7 (Reuters) - Women's canoe sprint kayak single 500m semi-finals results. The top qualifiers were Hungary's Danuta Kozak with 1:50.469, South Africa's Bridgitte Hartley with 1:51.286 and Italy's Josefa Idem with 1:52.232. Results Table Semifinal 3 1. Josefa Idem (Italy) 1 minute 52.232 seconds Q 2. Rachel Cawthorn (Britain) 1:52.542 Q 3. Teresa Portela (Portugal) 1:53.064 4. Katrin Wagner-Augustin (Germany) 1:53.241 5. Spela Ponomarenko Janic (Slovenia) 1:53.341 6. Carrie Johnson (U.S.) 1:54.628 7. Yuliana Salakhova (Russia) 1:57.761 8. Yulia Borzova (Uzbekistan) 2:00.584 Semifinal 2 1. Danuta Kozak (Hungary) 1:50.469 Q 2. Henriette Hansen (Denmark) 1:51.929 Q 3. Sofia Paldanius (Sweden) 1:51.945 Q 4. Natalya Sergeyeva (Kazakhstan) 1:53.888 5. Teneale Hatton (New Zealand) 1:54.504 6. Mira Veras Larsen (Norway) 1:57.354 7. Geraldine Weiling Lee (Singapore) 2:01.516 . Marharyta Tsishkevich (Belarus) DSQ Semifinal 1 1. Bridgitte Hartley (South Africa) 1:51.286 Q 2. Inna Osypenko-Radomska (Ukraine) 1:51.515 Q 3. Anne Rikala (Finland) 1:51.852 Q 4. Aneta Konieczna (Poland) 1:52.193 5. Alana Nicholls (Australia) 1:52.224 6. Emilie Fournel (Canada) 1:54.120 7. Darisleydis Amador (Cuba) 1:58.762 8. Afef Ben Ismail (Tunisia) 2:15.362 Qualified for Next Round 1. Danuta Kozak (Hungary) 1 minute 50.469 seconds 2. Bridgitte Hartley (South Africa) 1:51.286 3. Josefa Idem (Italy) 1:52.232 4. Inna Osypenko-Radomska (Ukraine) 1:51.515 5. Henriette Hansen (Denmark) 1:51.929 6. Rachel Cawthorn (Britain) 1:52.542 7. Anne Rikala (Finland) 1:51.852 8. Sofia Paldanius (Sweden) 1:51.945