Olympics-Women's canoe sprint K1 200m semi-final results

LONDON, Aug 10 (Reuters) - Women's canoe sprint Kayak Single (K1) 200m semi-final results. The top qualifiers were New Zealand's Lisa Carrington with 40.528, Hungary's Natasa Douchev-Janics with 40.570 and Russia's Natalia Lobova with 41.413. Results Table Semifinal 3 1. Natasa Douchev-Janics (Hungary) 40.570 seconds Q 2. Marta Walczykiewicz (Poland) 40.905 Q 3. Teresa Portela (Portugal) 41.562 Q 4. Alana Nicholls (Australia) 41.595 5. Darisleydis Amador (Cuba) 41.949 6. Silke Hoermann (Germany) 42.005 7. Emilie Fournel (Canada) 43.030 8. Yulia Borzova (Uzbekistan) 44.426 Semifinal 2 1. Natalia Lobova (Russia) 41.413 Q 2. Jess Walker (Britain) 41.734 Q 3. Shinobu Kitamoto (Japan) 41.816 4. Nikolina Moldovan (Serbia) 42.394 5. Ivana Kmetova (Slovakia) 42.510 6. Sofia Paldanius (Sweden) 42.688 7. Henriette Hansen (Denmark) 42.821 8. Marharyta Tsishkevich (Belarus) 43.033 Semifinal 1 1. Lisa Carrington (New Zealand) 40.528 Q 2. Teresa Portela Rivas (Spain) 40.898 Q 3. Inna Osypenko-Radomska (Ukraine) 41.360 Q 4. Jenni Mikkonen (Finland) 41.859 5. Spela Ponomarenko Janic (Slovenia) 42.209 6. Zhou Yu (China) 42.279 7. Natalya Sergeyeva (Kazakhstan) 42.602 8. Carrie Johnson (U.S.) 43.321 Qualified for Next Round 1. Lisa Carrington (New Zealand) 40.528 seconds 2. Natasa Douchev-Janics (Hungary) 40.570 3. Natalia Lobova (Russia) 41.413 4. Teresa Portela Rivas (Spain) 40.898 5. Marta Walczykiewicz (Poland) 40.905 6. Jess Walker (Britain) 41.734 7. Inna Osypenko-Radomska (Ukraine) 41.360 8. Teresa Portela (Portugal) 41.562