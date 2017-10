Olympics-Women's canoe sprint K1 200m heats - results

LONDON, Aug 10 (Reuters) - Women's canoe sprint K1 200m heats results. The top qualifiers were Hungary's Natasa Douchev-Janics with 41.221 seconds, Spain's Teresa Portela Rivas with 41.263 and Japan's Shinobu Kitamoto with 42.007. Results Table Heat 4 1. Shinobu Kitamoto (Japan) 42.007 seconds Q 2. Alana Nicholls (Australia) 42.453 Q 3. Jenni Mikkonen (Finland) 42.656 Q 4. Spela Ponomarenko Janic (Slovenia) 42.884 Q 5. Marharyta Tsishkevich (Belarus) 43.841 Q 6. Yulia Borzova (Uzbekistan) 44.872 Q 7. Afef Ben Ismail (Tunisia) 48.998 Heat 3 1. Inna Osypenko-Radomska (Ukraine) 42.119 Q 2. Sofia Paldanius (Sweden) 42.596 Q 3. Teresa Portela (Portugal) 42.673 Q 4. Silke Hoermann (Germany) 42.697 Q 5. Natalya Sergeyeva (Kazakhstan) 43.257 Q 6. Ivana Kmetova (Slovakia) 43.445 Q 7. Tiffany Kruger (South Africa) 46.122 Heat 2 1. Teresa Portela Rivas (Spain) 41.263 Q 2. Marta Walczykiewicz (Poland) 42.290 Q 3. Nikolina Moldovan (Serbia) 42.383 Q 4. Jess Walker (Britain) 42.388 Q 5. Darisleydis Amador (Cuba) 42.761 Q 6. Zhou Yu (China) 42.885 Q 7. Arezou Hakimimoghaddam (Iran) 44.576 Heat 1 1. Natasa Douchev-Janics (Hungary) 41.221 Q 2. Lisa Carrington (New Zealand) 41.401 Q 3. Natalia Lobova (Russia) 42.447 Q 4. Henriette Hansen (Denmark) 42.866 Q 5. Emilie Fournel (Canada) 43.117 Q 6. Carrie Johnson (U.S.) 43.355 Q 7. Norma Murabito (Italy) 43.820 8. Geraldine Lee (Singapore) 45.552 Qualified for Next Round 1. Natasa Douchev-Janics (Hungary) 41.221 seconds 2. Teresa Portela Rivas (Spain) 41.263 3. Shinobu Kitamoto (Japan) 42.007 4. Inna Osypenko-Radomska (Ukraine) 42.119 5. Lisa Carrington (New Zealand) 41.401 6. Marta Walczykiewicz (Poland) 42.290 7. Alana Nicholls (Australia) 42.453 8. Sofia Paldanius (Sweden) 42.596 9. Nikolina Moldovan (Serbia) 42.383 10. Natalia Lobova (Russia) 42.447 11. Jenni Mikkonen (Finland) 42.656 12. Teresa Portela (Portugal) 42.673 13. Jess Walker (Britain) 42.388 14. Silke Hoermann (Germany) 42.697 15. Henriette Hansen (Denmark) 42.866 16. Spela Ponomarenko Janic (Slovenia) 42.884 17. Darisleydis Amador (Cuba) 42.761 18. Emilie Fournel (Canada) 43.117 19. Natalya Sergeyeva (Kazakhstan) 43.257 20. Marharyta Tsishkevich (Belarus) 43.841 21. Zhou Yu (China) 42.885 22. Carrie Johnson (U.S.) 43.355 23. Ivana Kmetova (Slovakia) 43.445 24. Yulia Borzova (Uzbekistan) 44.872