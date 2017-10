Olympics-Women's canoe sprint K1 500m heat results

LONDON, Aug 7 (Reuters) - Women's canoe sprint kayak single 500m heats results. The top qualifiers were Sweden's Sofia Paldanius with 1:51.212, Finland's Anne Rikala with 1:52.641 and Hungary's Danuta Kozak with 1:52.828. Results Table Heat 4 1. Rachel Cawthorn (Britain) 1 minute 53.491 seconds Q 2. Alana Nicholls (Australia) 1:53.823 Q 3. Natalya Sergeyeva (Kazakhstan) 1:54.445 Q 4. Geraldine Weiling Lee (Singapore) 2:01.037 Q 5. Spela Ponomarenko Janic (Slovenia) 2:01.520 Q 6. Afef Ben Ismail (Tunisia) 2:07.705 Q Heat 3 1. Sofia Paldanius (Sweden) 1:51.212 Q 2. Teresa Portela (Portugal) 1:51.887 Q 3. Aneta Konieczna (Poland) 1:52.069 Q 4. Inna Osypenko-Radomska (Ukraine) 1:52.268 Q 5. Mira Veras Larsen (Norway) 1:55.923 Q 6. Yulia Borzova (Uzbekistan) 2:03.893 Q Heat 2 1. Danuta Kozak (Hungary) 1:52.828 Q 2. Bridgitte Hartley (South Africa) 1:53.051 Q 3. Josefa Idem (Italy) 1:55.619 Q 4. Yuliana Salakhova (Russia) 1:56.621 Q 5. Emilie Fournel (Canada) 1:58.740 Q 6. Marharyta Tsishkevich (Belarus) 2:01.216 Q Heat 1 1. Anne Rikala (Finland) 1:52.641 Q 2. Henriette Hansen (Denmark) 1:52.650 Q 3. Katrin Wagner-Augustin (Germany) 1:53.438 Q 4. Carrie Johnson (U.S.) 1:53.983 Q 5. Darisleydis Amador (Cuba) 1:56.038 Q 6. Teneale Hatton (New Zealand) 1:56.741 Q 7. Arezou Hakimimoghaddam (Iran) 1:58.598 Qualified for Next Round 1. Sofia Paldanius (Sweden) 1 minute 51.212 seconds 2. Anne Rikala (Finland) 1:52.641 3. Danuta Kozak (Hungary) 1:52.828 4. Rachel Cawthorn (Britain) 1:53.491 5. Teresa Portela (Portugal) 1:51.887 6. Henriette Hansen (Denmark) 1:52.650 7. Bridgitte Hartley (South Africa) 1:53.051 8. Alana Nicholls (Australia) 1:53.823 9. Aneta Konieczna (Poland) 1:52.069 10. Katrin Wagner-Augustin (Germany) 1:53.438 11. Natalya Sergeyeva (Kazakhstan) 1:54.445 12. Josefa Idem (Italy) 1:55.619 13. Inna Osypenko-Radomska (Ukraine) 1:52.268 14. Carrie Johnson (U.S.) 1:53.983 15. Yuliana Salakhova (Russia) 1:56.621 16. Geraldine Weiling Lee (Singapore) 2:01.037 17. Mira Veras Larsen (Norway) 1:55.923 18. Darisleydis Amador (Cuba) 1:56.038 19. Emilie Fournel (Canada) 1:58.740 20. Spela Ponomarenko Janic (Slovenia) 2:01.520 21. Teneale Hatton (New Zealand) 1:56.741 22. Marharyta Tsishkevich (Belarus) 2:01.216 23. Yulia Borzova (Uzbekistan) 2:03.893 24. Afef Ben Ismail (Tunisia) 2:07.705